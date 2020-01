Vorträge des Bauernverbands

Das Bildungswerk des Bayerischen Bauernverbands (BBV) im Bezirk Oberfranken lädt zu Vorträgen im Landkreis Forchheim ein. "Heute beginnt der Rest deines Lebens" lautet das Thema am Freitag, 24. Januar, um 14 Uhr im Gasthaus Schobert in Wüstenstein. Zu Gast ist Cornelia Freifrau von und zu Aufseß. Eine Teilnahmegebühr wird erhoben und vor Ort kassiert. Am Montag, 27. Januar, geht es um das Thema "Hau(p)tsache gesund! Lass dich nicht verbrennen!" um 19 Uhr im Gasthaus Mühlhäuser in Wannbach. Referent ist Martin Thoma von der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG). Auch hier wird eine Teilnahmegebühr erhoben und vor Ort kassiert. Der Vortrag wird am Dienstag, 28. Januar, um 14 Uhr im Sportheim in Geschwand wiederholt. Sofern nicht anders angegeben, ist keine Anmeldung erforderlich. red