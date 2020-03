Vorträge der Pfarreien in Zeuln und Hochstadt

Die Pfarreien Marktzeuln und Hochstadt laden in dieser Woche zu zwei Vorträgen ein: Am morgigen Donnerstag, 12. März, um 19.30 Uhr im Jugendheim Marktzeuln (Parkmöglichkeit in der Marktstraße) hält Diakon Michael Schofer einen Vortrag zum Thema: "Kirche - ein Auslaufmodell?". Dabei will der Männerseelsorger der Erzdiözese auf die Situation eingehen, dass für viele Kirche in ihrer derzeitigen Form nicht mehr zeitgemäß zu sein scheint und deshalb neu darüber nachzudenken ist, ob es Wege gibt, die befreiende Botschaft des Evangeliums für Menschen in der heutigen Zeit erfahrbar zu machen. In Hochstadt wird am Sonntag, 15. März, der Frauentag in der Pfarrei begangen. Beginn ist um 8.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche, den die Frauen mitgestalten. Um 10 Uhr findet in der Katzogelhalle ein Vortrag von Diplom-Ökotrophologin Marion Reich aus Trieb statt. Das Thema lautet: "Nachhaltige Ernährung - nachhaltiger Konsum". Die Frauen werden dabei mit Kaffee und Kuchen bewirtet. red