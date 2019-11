Vorträge beim VDA-Bezirkstag

Am Sonntag, 24. November, sind Interessierte zu kostenfreien Vorträgen beim Bezirkstag des VDA Nordbayern-Thüringen eingeladen - ab 10 Uhr im Saal der Touristeninformation Bamberg, Geyerswörthstraße 5. Am Morgen wird Ernst Schmidt in die Welt der Pfeilgiftfrösche entführen. Nach der Mittagspause referiert Karin Ketzinger ab 13.30 Uhr über Reisfische aus Japan. Um 14.45 Uhr berichtet der Fachbuchautor Horst Linke über Labyrinthfische. red