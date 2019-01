Vorträge bei der Jahresversammlung

Am Mittwoch, 30. Januar, findet im Gasthaus Brust in Obererthal die Jahreshauptversammlung des Verbands für landwirtschaftliche Fachbildung Bad Kissingen statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Das Thema des Hauptreferates lautet "Gelassen und sicher im Stress". Die Referentin Dagmar Münch arbeitet als Heilpraktikerin in Würzburg und bietet ein umfangreiches Angebot an Vorträgen aus dem Bereich Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung an, in denen sie ihre Erfahrungen aus ihrer Arbeit einbezieht. Alle VLF-Mitglieder sind zu dieser Veranstaltung eingeladen. sek