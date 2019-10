35 Kinder und Jugendliche aus ganz Unterfranken trainierten in den vergangenen Tagen im Zirkus Schnipp auf dem Volkersberg. Die Vorstellung findet am Donnerstag, 31. Oktober, im Zirkuszelt auf dem Volkersberg statt. Beginn ist um 15 Uhr. Karten gibt es an der Tageskasse. sek