Vorstellung des Therapiekonzeptes

Das "Integrative Therapiekonzept der Heiligenfeld Kliniken" ist das Thema des Montagsvortrags in der Parkklinik Heiligenfeld am 19. August um 19.30 Uhr im Heiligenfeld Saal. Referent ist Ronald Lux, Oberarzt in der Fachklinik Heiligenfeld. Im Vortrag werden die grundlegenden Prinzipien und Hintergründe des ganzheitlichen und integrativen Therapiekonzeptes der Heiligenfeld Kliniken erläutert und diskutiert. Im Anschluss wird es Zeit für Fragen und eine Diskussion geben. Die Veranstaltung dauert etwa eineinhalb Stunden. Die Teilnahme ist kostenlos, ohne Anmeldung. sek