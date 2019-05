Vorstellung des Projekts "Marktplatz 10"

Auch in diesem Jahr beteiligt sich die Stadt Lichtenfels wieder am bundesweiten Tag der Städtebauförderung. Am Samstag, 4. Mai, um 11 Uhr sind alle interessierten Bürger eingeladen, die Veranstaltung im Gebäude Marktplatz 10 zu besuchen und sich aktiv zu beteiligen. Vorgestellt wird das Projekt Markplatz 10 "Stadtbücherei - Tourist-Information - Verwaltung". Bereits um 10 Uhr bietet die Stadtbücherei einen Bücherflohmarkt an. red