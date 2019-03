Vorstellung des Alu-Fasten-Kalenders

Am Aschermittwoch, 6. März, wird der Alu-Fasten-Kalender der Pfarrei St. Johannes bei einer kurzen Infoveranstaltung im Pfarrzentrum Hammelburg vorgestellt und ausgegeben. Beginn ist um 20 Uhr. Einige kurze Videos beleuchten die Situation in der Partner-Diözese Óbidos in Brasilien. Der Alu-Fasten-Kalender soll zu einem sparsamen Aluminiumeinsatz anregen. sek