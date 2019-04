Vorstellung der Konfirmanden

Der Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden in Hammelburg findet am Sonntag, 7. April, um 10 Uhr in St. Michael statt. Der Gottesdienst wird musikalisch vom Musikteam begleitet. Um 11 Uhr schließt sich ein Kirchenkaffee an, bevor sich dann im zweiten Teil des Vormittags ab 11.30 Uhr die Konfirmanden vorstellen. Außerdem wird ein Konfirmand getauft. sek