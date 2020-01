Vorstellung der Kandidaten

Die Unabhängige Wählergemeinschaft Geroda/Platz stellt ihre Bewerber zur Kommunalwahl für das Amt des Bürgermeisters sowie der Gemeinderatskandidaten vor und gibt einen Ausblick auf die geplanten Themen für die nächsten Jahre. Die Infoveranstaltungen finden am Sonntag, 9. Februar, um 17 Uhr im Gemeindehaus in Platz und am gleichen Tag um 19 Uhr im Bürgerhaus in Geroda statt. sek