Vorstellung der Kandidaten

Die Kandidaten von Bündnis 90/Die Grünen - Bürger für Umwelt Hammelburg für Stadtrat und Kreistag stellen sich am Mittwoch, 29. Januar, um 19.30 Uhr im Gasthaus zum "Goldenen Ross" in Diebach vor. Neben den bisherigen grünen Stadträten Elisabeth Assmann und Florian Röthlein stellen sich auch weitere Kandidaten vor. Themen sind hier die Dorferneuerung in Diebach, aber auch nachhaltige Ziele für die Zukunft. Es folgen Vorstellungstermine am 6. Februar, 19.30 Uhr, in Untererthal, Landgasthof "Zum Goldenen Kreuz", am 13. Februar, 19.30 Uhr, in der Vereinshalle Obereschenbach und am 19. Februar, 19.30 Uhr, im Gasthaus "Zum Goldenen Stern" in Pfaffenhausen. Infostände finden am 29. Februar, 7. März und 14. März am Marktplatz in Hammelburg statt. Beginn ist jeweils um 8.30 Uhr. Ein "grüner Schafkopf" steht für Samstag, 8. Februar, um 19 Uhr im Deutschen Haus auf dem Programm. Am Samstag, 29. Februar, ist ein "fairer Kaffee" im Pfarrheim in Westheim geplant. sek