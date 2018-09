Vorstellung der Kandidaten

Die Frauenunion in Hammelburg veranstaltet am Donnerstag, 13. September, einen Sektempfang mit Wahlforum im Hotel Kaiser in Hammelburg. Beginn der Veranstaltung ist um 10 Uhr. Dabei stellen sich die Kandidaten der Christlich-Sozialen Union für die Landtags- und Bezirkstagswahl, die am 14. Oktober stattfinden, vor. sek