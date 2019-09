Die Lokale Aktionsgruppe "Südlicher Steigerwald" lädt ein zur öffentlichen Vorstandssitzung, die am Montag, 23. September, um 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Neuherberg beginnt. Um 19.30 Uhr ist Treffpunkt am Dorfgemeinschaftshaus für eine kurze Führung mit Bürgermeister Springmann. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die aktuelle Projektübersicht und der Fördermittelstand, das Mittelfränkische Leader-Treffen vom 19. September und die Vorstellung des Geschäftsführers des Tourismusverbands Steigerwald. red