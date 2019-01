Vorstand wird gewählt

Die Jahreshauptversammlung bei der Senioren-Union Oberthulba findet am Dienstag, 5. Februar, statt. Beginn ist um 14 Uhr im Gasthaus "Grüner Baum" in Frankenbrunn. Neben den einzelnen Berichten wird der Vorstand neu gewählt. Darüber hinaus werden in der Veranstaltung auch die Kandidaten für die Europawahl vorgestellt. sek