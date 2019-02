Vorstand sucht nach Verstärkung

Zur Jahreshauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Kemmern begrüßte der Vorsitzende Volker Pflaum die beiden Bürgermeister Rüdiger Gerst und Hans-Dieter Ruß. Er gab einen Rückblick auf die Veranstaltungen in der zurückliegenden Wahlperiode.

Neben den traditionellen Terminen im Jahr zählen das Kirchweihbaumaufstellen und das Erntedankfest zum festen Programm. Der Baumschneidekurs an der neuen Streuobstwiese, die zur 1000-Jahrfeier angelegt wurde, und die Teilnahme am Ferienprogramm, wo ein ein Quadratmeter großes Insektenhotel gebaut wurde, bereicherten 2018 das Vereinsleben. 132 Mitglieder zählt der Verein. Die jährlichen von Rosalinde Schmitt organisierten Busfahrten zu den Landesgartenschauen oder in Urlaubsregionen förderten Zusammenhalt und Geselligkeit.

Nach 25 Jahren als Kassierin berichtete Rosalinde Schmitt ein letztes Mal über die Finanzen, die sich in diesen Jahren sehr positiv entwickelten. Der Vorsitzende dankte ihr für den unermüdlichen Einsatz und erinnerte an die unvergesslichen Fahrten, die durch sie gestaltet wurden.

Wie bei vielen anderen Vereinen fehlen auch hier Leute, die Verantwortung im Vorstand übernehmen. Die aus Altersgründen aufhörenden Leistungsträger finden keinen Nachwuchs.

"Wie soll es im Verein weitergehen?", stellte Volker Pflaum die Frage in die Runde. Außer den beiden Vorsitzenden und zwei Beisitzern, die sich berei terklärt hatten, fehlen jedoch Kassier, Mitgliederverwalter und Schriftführer. Mit einem Schreiben sollen die Mitglieder sensibilisiert und um Mithilfe gebeten werden.

Bürgermeister Rüdiger Gerst überbrachte die Grüße der Gemeinde und dankte dem Verein für seine traditionellen Veranstaltungen, die sehr wichtig für das gemeindliche Leben seien. Das Erbe der alten Generationen soll nicht verloren gehen. Die durchgeführten Vorträge waren immer hochinteressant und haben auch die Anwesenden sehr begeistert. Auch der Bürgermeister dankte besonders Rosalinde Schmitt für ihren vorbildlichen Einsatz. red