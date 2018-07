Vorstand macht Platz für jüngeres Team

red



Das Sportkuratorium hat sich personell neu ausgerichtet. Der Vorstand ist komplett zurückgetreten. Grund ist die Überalterung: Die Vorstandmitglieder sind teilweise weit über 80 Jahre alt.Ein stark verjüngtes Team stehe nun bereit, um die Zusammenarbeit mit der Stadt fortzusetzen, heißt es in einer Mitteilung des Sportkuratoriums. Den Vorstand des Sportkuratoriums bilden nun Martin Stapper und Christian Ohmert, die im Vorstand des FC Hammelburg sitzen, sowie Irma Sell und Andreas Binder , die vom TV/DJK kommen. Sie wurden auf Vorschlag von Winfried Benner in einer Versammlung mit Vertretern der Sportvereine berufen.Benner leitete das Sportkuratorium 35 Jahre lang. Das Gremium repräsentierte zuletzt 24 Vereine. Bürgermeister Armin Warmuth CSU ) erklärte in der Versammlung, dass das Sportkuratorium mit Winfried Benner an der Spitze ein in sportlichen Belangen wichtiger Ratgeber für die Stadt war. Warmuth nannte die jährliche Sportlerehrung als Beispiel, die das Sportkuratorium vorbereitet.Benner dankte dem Bürgermeister für die Zusammenarbeit mit der Stadt. Er würdigte auch den langjährigen Geschäftsführer des Sportkuratoriums, Erich Schneider . Der 87-Jährige war für die Fußball-Stadtmeisterschaften verantwortlich. Zuletzt übernahm Friedbert Brust diese Aufgabe. Benner wurde außerdem durch seine beiden Vertreter, Winfried Laske und Dieter Galm , unterstützt.Benner sei es immer ein Anliegen gewesen, die "stillen Helfer" in den Vereinen nicht zu übersehen, heißt es in der Mitteilung. Ohne deren Einsatz wären Vereinserfolge nicht möglich. So wurden bei der jährlichen Sportlerehrung auch immer die "stillen Helfer" gewürdigt. Laske widmete dabei jedem geehrten Helfer immer einige Gedichtzeilen.In der Versammlung erinnerte Benner an das Jahr 1969. Ab dem Zeitpunkt habe die Stadt einen Aufschwung genommen: Turnhallen und Sportplätze seien entstanden. Die Sportanlage im Seefeld wurde gebaut. Freibad und Schwimmhalle hätten die Infrastruktur der Stadt vorangebracht. Als Sportwissenschaftler hatte Benner versucht, Impulse zu setzen. Er hatte sich zum Beispiel für einen Zehn-Meter-Sprungturm fürs Freibad stark gemacht.