Vorstand ist fast unverändert

Der CSU-Ortverband Jesserndorf und Umgebung hatte bei seiner Jahresversammlung in Jesserndorf in der Gastwirtschaft Hümmer einen besonderen Gast: den designierten Bürgermeisterkandidaten und CSU-Ortsverbandsvorsitzenden von Ebern, Sebastian Ott. Dieser gab den Versammlungsteilnehmern interessante Ausblicke auf die bevorstehende Europawahl sowie auf die 2020 stattfindende Kommunalwahl. Der Jesserndorfer Vorsitzende Markus Fausten konnte zahlreiche Mitglieder begrüßen und berichtete von den Aktivitäten im vergangenen Jahr. Auch in diesem Jahr wird der Ortsverband aktiv sein.

Wieder ein Zubringerbus

Zum Altstadtfest soll wieder der Shuttlebus-Service angeboten werden, ein Ausflug nach Bamberg steht im September an, Ortsbegehungen und Betriebsbesichtigungen werden organisiert und am 6. Juni wird ein Waldfest am Weißfichtensee zusammen mit dem Ortsverband Ebern stattfinden.

Als besonderer Tagesordnungspunkt fanden Neuwahlen statt, wobei sich hier fast keine Veränderung ergab und der Vorstand also in gewohnter Besetzung die neuen Aufgaben angehen kann. red