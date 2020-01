Vorstand in Amt bestätigt

Die Generalversammlung der Krieger- und Soldatenkameradschaft Friesen fand unlängst im Vereinslokal "Zur Linde" statt.

Einstimmig fiel das Votum auf die bereits bestehende Vorstandsmannschaft um den Vorsitzenden Jan Kraus aus. Der Verwaltungsrat erweiterte sich um die Vereinsmitglieder Johannes Geiger, Jens Maisel und Klaus Backert.

Besonders wichtig

Besonders wichtig ist in diesem Jahr der Zusammenhalt und die Unterstützung durch alle Vereinsmitglieder bei der Durchführung der 150-Jahr-Feier, die an Pfingsten stattfinden wird. Die Geschlossenheit bei den Vorstandswahlen sei ein gutes Zeichen für das gesamte Vorstandsteam.

Höhepunkte

Als Kommandant des Ehrenzuges zählte Bernhard Geiger einige Höhepunkte des Vereinsjahres auf. Traditionsreiche Anlässe wie die Teilnahme am Fronleichnamsfest und am Volkstrauertag sowie die Soldatenwallfahrt nach Vierzehnheiligen gestalteten die Männer in der historischen Uniform in gewohnter Art und Weise. red