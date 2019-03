Vorstand genießt Vertrauen

"Alles wie gehabt", sagte Vorsitzender Elmar Gahn in der Hauptversammlung der Naturfreunde Presseck zum Vereinsleben im vergangenen Jahr. Der Mitgliederstand sei mit 81 gleich geblieben, die Teilnahme an den Ausflügen und vereinseigenen Veranstaltungen sei gut gewesen.

Leider könne die vereinseigene Hütte in Schnebes immer noch nicht wie früher genutzt werden, es gebe noch kein Einvernehmen mit dem Nachbarn, sagte der Vorsitzende. Ein großes Lob bekam wie jedes Jahr Norbert Rödel für die Organisation der Ausflüge. Zweck der Naturfreunde sei es, verschiedene landschaftliche und kulturelle Regionen zu erkunden. Insbesondere hob Gahn den Ausflug in die Oberpfalz hervor.

Für dieses Jahr seien wieder drei Ausflüge geplant. Fest stehe bereits die Erkundung in die Gegend von Hofheim am 14. September. Es werde aber auch kürzere Fahrten in die nähere Umgebung geben.

Wie üblich werden sich die Naturfreunde mit eigenen Veranstaltungen am Leben in Presseck beteiligen. Der Vorsitzende nannte das Schafkopfrennen und das Maibaumaufstellen. Außerdem nehme man mit zwei Mannschaften am Bürgerschießen teil. Die Sonnwendfeier werde heuer auf dem Gelände des Paulusheims stattfinden.

"Alles wie gehabt" trifft auch auf die Vereinsführung zu: Elmar Gahn wurde als Vorsitzender ebenso bestätigt wie Peter Seel als sein Stellvertreter, Horst Zeitler als Kassier, Klaus Seel als Schriftführer und Norbert Rödel als Wanderwart. Klaus-Dieter Reuther kümmert sich weiter um die Ruhebänke, die die Naturfreunde im Gemeindegebiet aufgestellt haben.

Der Vereinsausschuss wurde um zwei weitere Mitglieder - Bernd Degelmann und Arno Zeitler - ergänzt.

Vorsitzender Elmar Gahn und Dritter Bürgermeister Christian Ruppert nahmen dann die Ehrungen vor. Gisela Pajonk und Alexander Seel wurden für 20-jährige, Ludwig Babel und Norbert Schmidt für 25-jährige sowie Erich Baumgärtner für 50-jährige Treue ausgezeichnet.

Zwei neue Ehrenmitglieder

Seit 65 Jahren gehört Rainer Pajonk den Naturfreunden an, der sich 1989 zum Pressecker Verein "überweisen" ließ. Merkbar unerwartet war für ihn die Ernennung zum Ehrenmitglied. Er sei bereits als Kind den Naurfreunden beigetreten, erinnerte sich der ehemalige Pressecker Pfarrer, und habe damit zu Hause durchaus Probleme bekommen. Zumindest sei er in der Familie dafür gescholten worden, denn vor 1945 seien die Naturfreunde "als etwas linkslastig" verboten gewesen.

Ebenso zum Ehrenmitglied wurde Peter Michalka ernannt. Insbesondere als Initiator von wintersportlichen Aktivitäten in Presseck war er bereits beim Neujahrsempfang der Gemeinde ausgezeichnet worden. Bei den Naturfreunden war er bis 1997 offizieller Wintersportreferent und bis 2017 Sport- und Hüttenwart. Klaus Klaschka