Vorstand genießt Vertrauen

Im Mittelpunkt der gut besuchten Jahresversammlung des CSU-Ortsverbands Mistelfeld in der Gastwirtschaft Fischer stand die Neuwahl des Vorstands. Dabei wurde Vorsitzender Bernd Krauß einstimmig im Amt bestätigt.

Krauß konnte von einer erfreulichen Mitgliederentwicklung und einer guten Mischung von Jung und Alt berichten.

Schriftführer Jürgen Werner blickte auf die wichtigsten Ereignisse des vergangenen Jahres sowohl in politischer als auch gesellschaftlicher Hinsicht zurück. Man habe sich am Faschingsumzug und am Flakkerfest beteiligt und in der Adventszeit den von der Gärtnerei Grießer gestifteten Weihnachtsbaum an der Kirche aufgestellt.

Jürgen Werner freute sich, dass Bernd Krauß am 10. September für Christian Schedel in den Stadtrat nachgerückt ist.

Der CSU-Kreisvorsitzende Christian Meißner ging auf einige aus dem Publikum vorgebrachte Themen ein. So laufe beim erst kürzlich eröffneten Klinikum noch nicht alles perfekt. Wichtig sei aber, dass der medizinische Bereich gut arbeite. Das Parkhaus habe sich mittlerweile als zu klein herausgestellt, hier werde aber an einer Lösung gearbeitet.

Für das alte Klinikgebäude suche der Landkreis einen Investor für eine Sanierung. Regiomed könnte hier ein Ankermieter sein mit der Krankenpflegeschule und der Medical School. Die im Bau befindliche Zentralküche solle noch in diesem Jahr in Betrieb gehen und auch das Klinikum Lichtenfels beliefern.

Der Bau der Bundesstraße 173 werde sechs Jahre in Anspruch nehmen, so Meißner. Er werde dem Kreistag eine Senkung der Kreisumlage um zwei auf 40,5 Punkte vorschlagen, schloss der Landrat.

Zweite Bürgermeisterin Sabine Rießner, zugleich stellvertretende CSU-Ortsverbandsvorsitzende von Lichtenfels, berichtete über das Stadtgeschehen. Wichtig sei neben den Pflichtaufgaben die Erschließung von neuen Gewerbe- und Wohngebieten. Sie hob auch den 2018 gestarteten Stadtentwicklungsprozess hervor. Dabei sei eine "Vision 2030" für Lichtenfels erarbeitet worden. Über die bisherigen Ergebnisse könnten sich die Bürger am Freitag, 10. Mai, in der Stadthalle informieren und sich dabei auch gleichzeitig mit ihren Ideen einbringen.

Der Ortsverbandsvorsitzende freute sich, dass er mit Annemarie und Georg Hupfer zwei Mitglieder für ihre 15-jährige Treue zur CSU ehren konnte. thi