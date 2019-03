Vorstand genießt Vertrauen

Obmann André Hümmer freute sich in der Hauptversammlung der Ortsgruppe Wartenfels des Frankenwaldvereins über den Mitgliederstand von 257 Personen. Gut sei auch die Altersstruktur.

Als Höhepunkte im vergangenen Jahr bezeichnete er das Aufstellen der Osterkrone auf dem Marktplatz, den Besuch der Osterhasen, die Einweihung des Frankenwald-Anwesens am 1. Mai, den Ausflug in den Schwarzwald, die Floßfahrt "Rodach in Flammen" sowie den Familientag.

Ein großes Dankeschön hatte André Hümmer für Elisabeth Panzer parat, die seit 1980 im Vereinsausschuss tätig war. Einen besonderen Dank richtete er an die Gemeinde und den Bauhof für die wiederum erfahrene Unterstützung.

Sehr gut sei der Besuch bei den Festen und Wanderungen gewesen. Für den Ausflug nach Mittersill vom 8. bis 11. Juni seien noch acht Plätze frei, schloss der Obmann.

Bürgermeister Siegfried Beyer schaute zufrieden auf die lebendige und aktive Ortsgruppe. Er bedankte sich für die guten Markierungen der Wanderwege. Viel Lob hatte das Gemeindeoberhaupt für den gelungenen Neubau des Frankenwaldanwesens sowie die sehr junge und aktive Vorstandsmannschaft parat.

Beyer freute sich schon, dass er am Familientag im August die Deutschen Wanderabzeichen an Irmgard und Reinhard Bauerfeind, Klaus Gareis und André Hümmer (alle Gold) sowie an Julia Rubsch (Silber) überreichen darf.

Bestens vorbereitet waren die Neuwahlen. Obmann bleibt André Hümmer, sein Stellvertreter und zugleich Jugendwart ist Bertram Hildner. Als Schriftführerin fungiert Julia Rubsch, als Kassierin Laura Schütz. Den Vereinsausschuss bilden Irmgard Bauerfeind und Johannes Färber. Hüttenwart ist Thomas Schütz, Wegewart Siegfried Günther, Bankwart Fabian Spindler, zum Hüttenteam zählt ferner Stephanie Rosenbusch. Als Revisoren erhielten Reiner Lauterbach und Reinhard Bauerfeind das Vertrauen. kpw