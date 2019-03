Vorstand genießt Vertrauen

Mehr Kontinuität geht nicht: Bei der Jahresversammlung des Geflügel- und Kaninchenzuchtvereins Neudrossenfeld stellte sich das komplette Vorstandsteam wieder zur Verfügung.

Vorsitzender Harald Kull konnte von einem sehr aktiven Jahr mit Ausstellungen, Schulungen und Kleintiermärkten berichten. Höhepunkte waren neben bundesweiten Präsentationen die Kreisgeflügelschau und die Bezirksschau mit fast 2250 Tieren in der vereinseigenen Halle. "Wir sind schon ein bisschen stolz, in Züchterkreisen so einen guten Ruf zu haben", sagte Kull und verband das mit einem Dank an sein Team.

Für 2019 listete er einen vollen Terminkalender auf. Mit 183 Mitgliedern, darunter sieben Jugendlichen, habe Neudrossenfeld den stärksten Verein seiner Art in Oberfranken.

Dass die Geflügelzüchter effektiv arbeiten, zeigten Edgar Waldmann und Gustav Bauer jun. in ihrem Kassenbericht auf. Uwe Langhammer hatte ein detailliertes Protokoll über die letztjährige Hauptversammlung verfasst.

Von guten Ausstellungserfolgen sprachen Zuchtwart Manfred Kull und Jugendobmann Rainer Roder. Kreismeister wurden Andreas Metz, Uwe Langhammer, Norbert Zeitler und Björn Sommerer. Die Materialverwalter Fritz Waldmann und Mohammed Shakeri bekamen ein dickes Lob.

Die Neuwahlen brachten folgende Ergebnisse: Vorsitzender Harald Kull, Zweiter Vorsitzender Gustav Bauer jun., Kassier Edgar Waldmann, Zweite Kassierin Angelika Kull, Schriftführer Uwe Langhammer, Zweite Schriftführerin Daniela Kull, Zuchtwart Manfred Kull, Zuchtbuchführer Kaninchen Eduard Kaschka, Tätowiermeister Günter Wagner, Materialverwalter Fritz Waldmann, Zweiter Materialverwalter Mohammed Shakeri, Jugendobmann Rainer Roder, Revisoren Markus Stöcker, Norbert Zeitler und Björn Sommerer. Dazu kommen noch fünf Beisitzer.

Auch treue Mitglieder wurden ausgezeichnet: Peter Burger ist seit 60 Jahren im Verein, Gerhard Dörfler, Rudolf Pittroff, Siegbert Zehe, Christian Böhner und Horst Hartmann sind seit 50 Jahren dabei, Reiner Böhner, Heidi Küffner, Markus Stocker, Regina Kaschka, Annemarie Zechmann und Benjamin Wagner seit 25 Jahren.

Für Bürgermeister Harald Hübner ist der Verein ein echtes Aushängeschild. Horst Wunner