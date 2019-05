Vorstand für Kinderhaus gesucht

Nach dem erfolglosen Versuch einen neuen Vorstand für das Kinderhaus "Unterm Regenbogen" Thundorf zu finden, starten die Verantwortlichen des St. Michael-Vereins am Montag, 27. Mai, einen neuen Versuch in der Festhalle in Thundorf. Beginn ist um 19 Uhr. Bei der Versammlung gibt Frau Derr von der Caritas Informationen zum Thema Vorstandschaft, zur Zusammenarbeit mit der Caritas und über Konsequenzen die sich aus einem Nichtzustandekommen der Wahl ergeben. Vorsitzender Sebastian Schröttle, der das Amt sechs Jahre lang inne hatte, teilt mit, falls wieder keine Wahl stattfindet, gibt es noch einen letzten Versuch, danach muss der Verein aufgelöst werden, was direkte und unvorhersehbare Konsequenzen für den Kindergarten und vor allem für die Kinder zufolge hat. mib