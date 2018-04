Vorstände werden neu gewählt

Der Kreisverband Münnerstadt im BLLV (Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband) veranstaltet am Mittwoch, 18. April, für seine Mitglieder eine Generalversammlung. Beginn ist um 15 Uhr im Gewölbekeller im Hotel "Bayerischer Hof" in Münnerstadt. Im Mittelpunkt stehen der Bericht des Vorsitzenden über die letzten drei Vereinsjahre und die Neuwahlen der Vorstände. Im Anschluss an die Generalversammlung besteht die Möglichkeit zum Abendessen. maa