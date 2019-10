Die Volkshochschule Kreis Kronach bietet am Montag, 4. November, den Vortrag "Vorsorgevollmacht/ Patientenverfügung" an. Der Vortrag findet von 19 bis 20.30 Uhr im Caritas-Haus "In der Heimat wohnen" statt. Die Anmeldung erfolgt über die VHS, 09261/60600 oder per Internet www.vhs-kronach.de. red