Der Awo-Bürgertreff lädt am Donnerstag, 11. Juli, um 16.15 Uhr zum Vortrag "Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung" ein. Johanna Thomack von der Fachstelle für pflegende Angehörige erläutert in diesem Vortrag, welche Möglichkeiten die Vorsorgevollmacht Familien bietet, um eine gesetzliche Betreuung zu vermeiden. Form, Voraussetzungen und die Aufbewahrung der Dokumente werden besprochen und es haben auch die Fragen der Teilnehmer Platz an diesem Nachmittag. Anmeldungen sind bitte bis 10. Juli unter der Telefonnummer 09562/4037283 einzureichen. red