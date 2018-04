Vorsorge ist wichtig

Der Trebgaster Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt lädt am Donnerstag, 19. April, um 19.30 Uhr zum nächsten Vortrag in den Gasthof Friedrich ein. Die Internistin Ute Moreth, Leitende Ärztin der Geriatrischen Rehabilitation der Fachklinik Stadtsteinach, beschäftigt sich an diesem Abend mit dem Thema "Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Betreuungsverfügung - schon ausgefüllt oder noch in der Schublade?". Die ausgewiesene Kennerin der Materie wird mit den Anwesenden anhand der vom bayerischen Staatsministerium der Justiz herausgegebenen Broschüre "Vorsorge für Unfall, Krankheit und Alter" diese Thematik besprechen und erklären. Besucher, die im Besitz dieser Broschüre sind, werden gebeten, sie mitzubringen. Der Eintritt ist frei. Es werden Spenden erbeten. red