Vieles, was sich am Ende eines Menschenlebens abspielt, entzieht sich unserem Einfluss. Einige Dinge kann man aber gut schon in Voraus regeln. Im Rahmen der Reihe "Leben im Alter" wird Anthony Brunner vom Bestattungsinstitut Mang am Mittwoch, 9. Oktober, über die persönliche Vorsorge im Todesfall referieren. Die kostenfreie Veranstaltung findet von 14.30 bis 16 Uhr in den Räumen des Bürgerzentrums-Mehrgenerationenhauses, Paul-Keller-Straße 17, statt. red