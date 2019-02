Vorsorge für Unfall, Krankheit und Alter

Mit einer Vorsorgevollmacht bevollmächtigt nach deutschem Recht eine Person eine andere Person, im Falle einer Notsituation alle oder bestimmte Aufgaben für den Vollmachtgeber zu erledigen. Mit der Vorsorgevollmacht wird der Bevollmächtigte zum Vertreter im Willen, das heißt, er entscheidet anstelle des nicht mehr entscheidungsfähigen Vollmachtgebers. Deshalb sind bei der Erstellung einer Vorsorgevollmacht spezielle Information sehr hilfreich.

Die Fachstelle für pflegende Angehörige bietet zu diesem Thema am Donnerstag, 28. Februar, um 17.30 Uhr im Diakonischen Werk Bamberg Forchheim, Hainstraße 59, einen kostenlosen Informationsabend an. Referent ist Enrico Kraft vom Sozialnetz Betreuungsverein der Arbeiterwohlfahrt. Anmeldung unter Telefon 0951/2083501 oder per E-Mail aninfo@pflegeberatung-bamberg.de. red