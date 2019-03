Vorsitzender will aufhören

Von einem leichten Rückgang der Mitgliederzahlen berichtete Vorsitzender Andreas Ruppert bei der Jahreshauptversammlung des FC 1913 Hammelburg. Was sich hauptsächlich durch einen Rückgang der Mitglieder unter 18 Jahren begründen lasse, da es hier einen größeren Weggang von Asylbewerbern gab, die nicht mehr in Hammelburg wohnen. Trotzdem wurde von den versammelten Mitgliedern beschlossen, dass Asylbewerber unter 18 Jahren weiterhin keine Mitgliedsgebühren zahlen müssen.

Im Spielbetrieb befanden sich sieben Mannschaften, von denen vier Jugendmannschaften waren, sowie die 1. und 2. Herrenmannschaft und eine Damenmannschaft. Zusätzlich nimmt die Alte-Herren-Mannschaft am Freundschaftsspielbetrieb teil und an diversen Turnieren. Rückblickend hat die Alte-Herren-Mannschaft beim diesjährigen 50. Jubiläums-Dreikönigsturnier in der Halle mit dem 1. und 2. Platz den größten Erfolg erzielt. In der laufenden Saison sind vier von sechs Jugendmannschaften in der Spielgemeinschaft (SG) Hammelburg/ Fuchsstadt/Westheim, was von allen Seiten der Vereine begrüßt wird und eine zukunftsorientierte Ausrichtung der Jugendarbeit sei. Ein Highlight im Vereinsleben war das erfolgreiche 54. Weinfest auf dem Marktplatz im Juli. Ein Dank ging an alle Helfer im Verein und der Ha-Ka-Ge, die im Gegenzug Helfer vom FC für ihre Prunksitzung bekam. Durch das sehr gute Wirtschaften des Vereins konnten 2018 Anschaffungen wie neue Kleinfeld- und Großfeldtore, Abstreuwagen und die Ausrüstung der Mannschaften gewährleistet werden.

In diesem Jahr freut sich der Verein auf die Ausrichtung des Erdinger-Cups am 30. Juni in Hammelburg, bei dem die Meister ab A-Klasse in einem Bezirksentscheid über die Teilnahme am Landesfinale in einem Kleinfeldturnier gegeneinander spielen. Die Jugendabteilung freut sich auf den Skyline-Cup U7 bis U11 vom 22. bis 23. Juni, den Sonnwend-Cup in Fuchsstadt vom 5. bis 7. Juli und die Fußballschule Michael Rummenigge vom 6. bis 8. September.

Für ihre langjährige Mitgliedschaft im Verein wurden Britta Adelsbach und Stanislav Jampolski mit der silbernen Vereinsnadel ausgezeichnet. Die goldene Vereinsnadel für 40 Jahre Mitgliedschaft beim FC Hammelburg erhielten Elsbeth Herterich und Michael Faltus.

Bei der nächsten Jahreshauptversammlung 2020 stehen Vorstandswahlen an. Der bisherige 1. Vorsitzende Andreas Ruppert wird nicht mehr für das Amt zur Verfügung stehen. Die Vorstandschaft plant bereits für die Zeit nach der Ära Ruppert und freut sich über Unterstützung und Vorschläge für die Zukunftsplanung. red