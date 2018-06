Vorsitzender setzt auf Zusammenhalt

Starke Gemeinschaft



dr



Bei den Garten- und Blumenfreunden wurden wichtige Weichenstellungen vorgenommen, denn im Rahmen einer Mitgliederversammlung konnte ein neuer Vorstand gewählt werden.Zu dieser Zusammenkunft im Hotel "Alte Post" begrüßte Monika Selent die Ehrenmitglieder, Mitglieder und Gäste. Sie hielt anschließend eine kurze Rückschau, wobei sie darauf verweisen konnte, dass dem neuen Vorstand ein solider finanzieller Grundstock übergeben werden kann. Stets waren es in den vergangenen Jahren die Bestrebungen des Vereins, zur Verschönerung des Ortsbildes mit der Pflege von Grünanlagen und dem Blumenschmuck beizutragen. Auch kirchliche und gemeinnützige Einrichtungen wurden in der langen Zeit des Vereinsbestehens gefördert.An dieser Stelle dankte Monika Selent ganz besonders der Zweiten Vorsitzenden Brigitte Kunstmann für die angenehme Zusammenarbeit, Gundi Karlisch, die dreißig Jahre gewissenhaft als Schatzmeisterin tätig war, den scheidenden Ausschussmitgliedern und Jugendleiterinnen. Der Kreisfachberater für Gartenbau und Landespflege, Michael Stromer, empfand es ebenfalls als sein besonderes Anliegen, allen, die in den vergangenen Jahrzehnten im Verein Verantwortung getragen haben, zu danken.Wörtlich sagte er: "Die Garten- und Blumenfreunde von Weismain sind ein rühriger Verein und eine starke Gemeinschaft." Auch sein Wunsch sei es, so Stromer mit Blick auf die anstehenden Wahlen, dass dieser Verein weiterhin handlungs- und zukunftsfähig bleibt. Die Umweltstation von Weismain, führte der Kreisgartenfachberater weiter aus, kann dabei die Arbeit des künftigen Vorstands begleiten und mit Rat und Tat zur Seite stehen. Nachdem schon im Vorfeld gute Gespräche stattgefunden hatten, gingen die Neuwahlen reibungslos vonstatten.Neuer Erster Vorsitzender ist Gerd Fischer, Zweite Vorsitzende Ingrid Schüpferling, Melanie Fischer Schriftführerin und Maria Beßlein zunächst für ein Jahr Schatzmeisterin. Ausschussmitglieder sind Petra Gack, Monika Bunzelt, Maritta Kunstmann, Birgit Bräutigam und Claudia Bauer. Kassenprüferinnen sind Maria Zöllner und Kornelia Murmann. Als dieser Punkt auf der Tagesordnung abgewickelt war, ergriff auch Bürgermeister Udo Dauer das Wort. Er bestätigten den Garten- und Blumenfreunden, dass diese sehr lange gut geführt wurden und verband damit seine Wünsche an den neu gewählten Vorstand, dass er bei allen wichtigen Entscheidungen ebenfalls eine glückliche Hand habe. Dabei sollte es gelingen, so Dauer, zwischen den älteren- und jüngeren Mitgliedern weiterhin eine angenehme Zusammenarbeit zu pflegen, womit er gleichzeitig dem Verein alles Gute für die Zukunft wünschte. Dem neuen Vorsitzenden Gerd Fischer war der Zusammenhalt im Verein ebenfalls ein wichtiges Anliegen, wie er in seiner Antrittsrede verdeutlichte und bat um allseitige Unterstützung.