Vorsitzender im zweiten Anlauf gewählt: Michael Kast übernimmt das Amt

Bei der JFG-Sinntal-Schondratal spielten in der Saison 2017/2018 in sieben Mannschaften 126 Jugendliche. Das teilte Vorsitzender Achim Feuerstein bei der Jahreshauptversammlung mit. In der aktuellen Saison sind nur noch 97 Spieler aktiv, verteilt auf fünf Mannschaften, und es gibt keine eigene U13 mehr. Feuerstein nannte die Entwicklung besorgniserregend, aber für die nächste Saison sei je Altersklasse von U13 bis U19 je eine Mannschaft in der Planung.

Die Kassenprüfer Jürgen Peterek und Michael Schröter bescheinigten Kassier Horst Tong eine hervorragende Buchführung, so dass der Vorstand entlastet wurde.

Nach Gründung der JFG vor insgesamt sechs Jahren traten die Vorsitzenden nicht mehr zur Neuwahl an. Da sich bei der Jahreshauptversammlung kein Vorsitzender gefunden hatte, blieb Achim Feuerstein vorübergehend im Amt. 2. Vorsitzender ist neu Thomas Haus vom SC Oberbach, 3. Vorsitzender ist neu Marco Reinisch vom FC Bad Brückenau, Schriftführer bleibt Steffen Kopp (SV Riedenberg), Kassier ist weiterhin Horst Tong (SV Wildflecken). In einer weiteren Sitzung konnte dann Michael Kast zum neuen 1. Vorsitzenden einstimmig von den anwesenden Mitgliedern gewählt werden. Beisitzer sind: Michael Schröter, Marcel Zimmermann (beide DJK Schondra), Marco Reinisch (SC Oberbach) und Heribert Jakobsche (FC Bad Brückenau).

An Terminen stehen unter anderem der 9. Mettermich-Cup mit U7- bis U13-Mannschaften vom 12. bis 14. Juli in Schondra an, und der FC Bad Brückenau feiert sein 100-jähriges Bestehen mit einem Kommersabend und weiteren Veranstaltungen. red