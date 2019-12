Vorsitzender dringend gesucht

Der Heimatverein des Marktes Maßbach sucht nach wie vor einen Vorsitzenden, damit der Vorstand wieder komplett ist. Bei der Jahreshauptversammlung des Heimatvereins begrüßte 2. Vorsitzende Martina Roth die Mitglieder und begründete zugleich ihre Stellvertretung als 1. Vorsitzende mit dem Ausscheiden von Gabriele Sebald. Im Anschluss gab sie einen Überblick über die vergangene Theatersaison, die hervorragend gelaufen war. Dank umstrukturiertem Onlineverkauf durch Jens Fries waren alle sechs Vorstellungen nahezu ausverkauft.

Zusammenhalt gestärkt

Als Neuanschaffung führte sie einen Anhänger auf, der auch als Verkaufsbude genutzt werden kann und zählte durchgeführte Reparaturarbeiten auf. Sie bedankte sich herzlich bei allen, die zu diesem Gelingen beigetragen hatten, so unter anderem dem Kulissenbauteam, dem Regieteam unter der Leitung von Udo Hochrein und vielen anderen. Sie betonte auch, dass die häufigen Treffen des Theaterteams den Zusammenhalt stärkten und maßgeblich zum Gelingen beigetragen hatten.

Im Ausblick auf die Theatersaison 2020 gab sie den Titel des Lustspiels bekannt, das unter der Regie von Reiner Müller zur Aufführung kommen soll. Er lautet: "Die Diamanten der Dora Dinkel". Die Termine stünden auch schon fest: vom 10. bis 12. Juli und noch einmal vom 17. bis 19. Juli.

Museum oft besucht

Klaus Bub, der für die Sparte Museum verantwortlich zeigt, führte seinerseits die erfreuliche

Anzahl der Museumsbesucher auf und freute sich, dass das Museum auch für unterschiedliche Veranstaltungen genutzt wurde.

Als besonderes Ereignis berichtete er von einem Projekt, das er mit der Religionslehrerin Susanne Ziegler durchgeführt hatte. Für etwa 100 Grundschüler aus Poppenlauer wurden in einer dreistündigen Aktion auf dem Judenfriedhof und in der ehemaligen Synagoge jüdische Namen aus unserer Gemeinde mit Leben erfüllt. Auch berichtete er von einer umfangreichen Stolpersteinaktion in Poppenlauer, die nach den erforderlichen Vorarbeiten stattfinden soll.

Satzungsänderung

Der nächste Tagesordnungspunkt widmete sich einer Satzungsänderung. Zu Paragraf zwei kam ein weiterer Absatz, der die Veranstaltung von Theateraufführungen sichern soll und im Paragraf vier kam ein Zusatz über die Ehrenamtspauschale hinzu. Beide Änderungen wurden durch einstimmige Abstimmung genehmigt.

Nach der offiziellen Verabschiedung von Gabriele Sebald durch Martina Roth blieb die Nachfrage nach einem neuen 1. Vorsitzenden ohne Erfolg. Unter dem Punkt "Wünsche und Anträge" wurde unter anderem nach dem aktuellen Kassenstand des Heimatvereins gefragt, ferner, ob das Gelände mit Scheune veräußert werden könne und Maßnahmen zur Ausgestaltung des Veranstaltungstermins "Wunderbar Wanderbar" am 2. und 3. Mai angesprochen. red