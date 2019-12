Vorsitzender aus der Ferne

Ungewöhnlich spät fand die Hauptversammlung 2019 des Musikvereins Stadtsteinach statt. Grund hierfür war die lange Abwesenheit des Vorsitzenden Marcel Ott, der in Kanada und Frankreich studierte und lediglich über Whatsapp am Vereinsleben teilhaben konnte.

Er war so aber auch ständig über die Aktivitäten insbesondere der "Original Fränkischen Trachtenkapelle" informiert und konnte bei Bedarf Entscheidungen treffen.

Dies war für ihn jetzt Anlass, dem Vorstandsteam für die reibungslose Arbeitsteilung herzlich zu danken.

Orchesterleiter Christoph Hohlweg berichtete von 31 Proben, acht Teilnahmen an kirchlichen Feiern in Stadtsteinach, drei Geburtstagsständchen und neun Engagements der Kapelle, unter anderem bei der Bierwoche und dem Pressecker Schützenfest. Hinzu kam erstmals ein Böhmischer Abend. Beim Adventskonzert in St. Michael habe die Kapelle erstmals ein Stück zusammen mit der Orgel aufgeführt, "was viel Nerven gekostet hat".

Das Orchester spiele im Durchschnitt mit 26 Musikern. Zuwachs gebe es sukzessive aus dem Vororchester.

Dort seien derzeit 16 Kinder aktiv, berichtete Daniela Ott. Neben den Proben habe man auch Bastelnachmittage veranstaltet, um den Nachwuchs an die musikalische Gemeinschaft heranzuführen, ergänzte Lisa Krafft.

Die Frauen-Gesangsgruppe "BSE" hat sich 2018 zunächst musikalisch orientiert und sich an eine abgespeckte Fassung der "Dreigroschenoper" ins Metier des Musiktheaters gewagt.

Seinem Kassenbericht schob Thomas Stark zunächst ein Kompliment an die neue verjüngte Vorstandsmannschaft voraus, er lobte die reibungslose Zusammenarbeit. Finanziell habe sich der Verein nach dem Bau des Musikheims - ein "Kraftakt" - gut erholt.

Bei den Neuwahlen wurde das bisherige Vorstandsteam für zwei weitere Jahre bestätigt. klk