Vorsitzende tauschen Plätze

In der öffentlichen Sitzung des Jugendparlamentes Mitte Oktober gab es einen Wechsel an der Spitze des Gremiums. Erster Vorsitzender Axel Just und Zweite Vorsitzende Anna Barth tauschten zur "Halbzeit" der Legislaturperiode ihre Ämter. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Somit steht jetzt die bisherige Zweite Vorsitzende Anna Barth an der Spitze des Gremiums, der bisherige Vorsitzende Axel Just übernimmt das Amt des Zweiten Vorsitzenden. Der Wechsel an der Spitze des Gremiums ist nach der geltenden Satzung möglich, hierfür bedarf es keines Beschlusses durch die Mitglieder - die jeweiligen Amtsinhaber vereinbaren diesen Wechsel untereinander. In ihrer ersten Amtshandlung dankte Anna Barth ihrem Vorgänger für dessen bisherige Arbeit im Jugendparlament. Im Anschluss berichtete sie über den bisherigen Werdegang von Axel Just im Gremium. Anna Barth und Axel Just wurden im Oktober 2014 erstmals ins Jugendparlament gewählt und im Herbst 2016 und Herbst 2018 wiedergewählt. Vor einem Jahr wählten die Jupa-Mitglieder Axel Just zum Vorsitzenden, Anna Barth zur Zweiten Vorsitzenden. red