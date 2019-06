Vorsitzende bestätigt

Der IHK-Gremialaussschuss Bad Kissingen hat sich neu konstituiert. Als Vorsitzende wählten die Unternehmer erneut Anja Binder, Geschäftsführerin der Stadtwerke Hammelburg GmbH. Ihr Stellvertreter ist Roland Friedrich, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Bad Kissingen. Im weiteren Verlauf der Ausschusssitzung informierte Sylvie Thormann, Kurdirektorin und Geschäftsführerin der Bayerischen Staatsbad GmbH, über die strategische Ausrichtung der Kurstadt als Destination. Sie erläuterte unter anderem, wie sich die Staatsbad GmbH erfolgreich auf ein geändertes Kundenverhalten im Spagat zwischen Tradition und Innovation ausgerichtet hat.

Der IHK-Gremialausschuss Bad Kissingen vertritt vor Ort die Interessen der regionalen Wirtschaft. Ihm gehören insgesamt 15 gewählte Mitglieder an, die sich ehrenamtlich für die Belange der Unternehmen engagieren. Die Mitglieder repräsentieren sieben Wahlgruppen, um ein umfassendes Bild der regionalen Wirtschaftsstruktur darzustellen. Dem Ausschuss gehören in der Wahlperiode 2019 bis 2022 als gewählte Mitglieder an (alphabetische Reihenfolge/nach Wahlgruppen):

Wahlgruppe Industrie: Anja Binder, Geschäftsführerin Stadtwerke Hammelburg GmbH, Hammelburg; Klaus Hayer, Geschäftsführer der Fa. Josef Bindrum & Sohn Bauunternehmen, Hammelburg; Peter Heil, Geschäftsführer der Fa. Otto Heil Hoch-, Tief- und Ingenieurbau und Umwelttechnik GmbH & Co. KG, Oerlenbach; Anton Schick, Geschäftsführer Burger Bau GmbH + Co. KG, Bad Kissingen; August Schneider, Geschäftsführer August-Ullrich GmbH, Elfershausen.

Wahlgruppe Großhandel: Michael Albert, Geschäftsführer Albert-Haus GmbH & Co. KG, Burkardroth.

Wahlgruppe Einzelhandel: Franziska Bischof, Gesellschafterin Anton Bischof und Franziska Bischof Edelbrennerei Bischof GbR, Wartmannsroth; Thomas Faber, Geschäftsführer der Fa. Faber Feinkost GmbH & Co. KG.

Wahlgruppe Beherbergungs- und Gaststättengewerbe: Jochen Wehner, Inhaber Kurgarten Café, Bad Kissingen.

Wahlgruppe Kredit- und Versicherungsgewerbe: Roland Friedrich, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Bad Kissingen, Bad Kissingen; Klaus Günther, Inhaber Direktion für Deutsche Vermögensberatung, Oberthulba. Wahlgruppe Verkehr: Jochen Witzel, Geschäftsführer der Fa. Witzel Spedition GmbH, Wildflecken.

Wahlgruppe Sonstige Dienstleistungen: Dr. Frank Böttcher, Mitglied des Vorstandsrats, geschäftsf. Direktor der Labor LS SE & Co. KG, Bad Bocklet; Fritz Lang, Bevollmächtigter Akademie Heiligenfeld GmbH, Bad Kissingen; Frank Sterrmann, Geschäftsführer der Fa. Kiss-Park GmbH, Bad Kissingen. red