Vorsicht, giftige Pflanzen!

Schön sehen sie aus. Geradezu reizend in ihrem üppigen Grün und den schönen Blütenfarben. Aber Vorsicht! Mutter Natur bringt allerlei Pflanzen hervor, die zwar hübsch anzusehen, aber giftig sind. Und einige sehen essbaren Pflanzen sogar zum Verwechseln ähnlich. Elmar Schmid, Kinderarzt in Ebermannstadt, gibt Antwort, was besonders bei Kindern zu beachten ist.

Was sind die häufigsten Symptome, wenn mein Kind eine Giftpflanze gegessen hat?

Dr. Elmar Schmid:

Am häufigsten sind Haut- oder Schleimhautreizungen, Erbrechen Bauchschmerzen , eventuell Durchfall . Andere Symptome hängen von der Pflanze ab. Sie können den Kreislauf oder das Nervensystem betreffen, sind aber sehr selten.

Wie reagiere ich richtig?

Meistens werden nur sehr kleine Mengen aufgenommen. Sie sind in aller Regel nicht gefährlich, daher keine Panik. Bei Zweifeln unmittelbare Vorstellung beim Kinderarzt, die Pflanze am besten mitbringen oder fotografieren. Nur bei großen Mengen von Früchten, Samen, Blatteilen oder Wurzeln kann eine Notfallvorstellung in der Klinik nötig sein.

Haben Sie in Ihrer Praxis häufig mit Giftpflanzen zu tun?

Die Aufnahme von Giftpflanzen ist eher ein seltener Vorstellungsgrund. In aller Regel kann sofort Entwarnung gegeben werden.

Welche Giftpflanzen kommen Ihnen dabei am meisten unter?

Kleinkinder stecken alles in den Mund, daher gibt es keinen Favoriten. Beeren sind immer verlockend, zum Beispiel von Liguster , Schneebeere, Stechpalme, Aronstab. Diese sind aber kaum giftig. Anders sieht es mit der Tollkirsche aus. Eine schwere Vergiftung kenne ich aber nur aus der Klinik.

Der Riesen-Bärenklau oder Herkulesstaude nimmt eine Sonderstellung ein. Hier stellt der Hautkontakt das Problem dar. Es kommt zu massiven Reizungen ähnlich einer Verätzung. In schwächerer Form kommt auch bei anderen Pflanzen vor.

Was war Ihr kuriosester Fall im Zusammenhang mit einer Giftpflanze?

Die Eibe wird immer als sehr giftig dargestellt. Ein Kind aß zahlreiche der süßen, orange-roten Beeren. Alle befürchteten das Schlimmste - es passierte aber nichts. Was ich damals noch nicht wusste: Das Fruchtfleisch ist ungiftig. Die Samen mit dem Gift sind aber so hart, dass sie kaum zerbissen werden können und einfach "durchwandern". Die giftigen Nadeln isst ein Kind nicht in größerer Menge.

Welche Giftpflanzen kommen hier Im Landkreis am häufigsten vor?

Die Gärten, Parks, Wiesen und Wälder sind voll von Pflanzen, die prinzipiell giftig sind. Herkulesstaude, Goldregen, Herbstzeitlose, Engelstrompete, Eisenhut, Fingerhut, Maiglöckchen, Seidelbast, Tollkirsche und Eiben gibt es überall. Selbst Gartenbohnen oder Kartoffeln sind roh nicht ungefährlich. Dazu kommen giftige Pilze.

Wie sensibilisiere ich mein Kind richtig, auf solche Giftpflanzen Acht zu geben?

Egal, ob giftig oder nicht, ein Kind sollte nichts in den Mund nehmen, essen oder trinken, was nicht von den Eltern kommt. Kinder im Krabbelalter nehmen alles in den Mund, das ist ganz normal. Hier sind die Eltern gefragt. Grundsätzlich sind Vergiftungen mit Pflanzen eher selten, schwere oder tödliche Vergiftungen glücklicherweise eine Rarität. Viel häufiger sind Vergiftungen mit Substanzen des Haushaltes, zum Beispiel ätzenden oder schäumenden Reinigungsmitteln, Duft- oder Lampenölen, Lösungsmitteln, Medikamenten oder Zigaretten. Hier lauern große, ja tödliche Gefahren.

Das Gespräch führte Sabine Memmel.