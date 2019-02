Vorsicht Baumfällung

Einer der Bäume neben dem Parkplatz in der Saaletalstraße muss gefällt werden. Die Arbeiten werden voraussichtlich am heutigen Donnerstag stattfinden, wie Bauhofleiter Arnold Zier mitteilte. Für die Baumfällung werde der Parkplatz teilweise gesperrt. In der Straße ist mit Behinderungen zu rechnen. Bauhofmitarbeiter werden den Bereich sichern. Den Ahorn durchzieht ein Riss, wie Zier erklärte. Nach einer Begutachtung müsse er aus Verkehrssicherungsgründen gefällt werden. aki