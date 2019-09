Vorschulkinder freuen sich aufs Lesenlernen

Die Vorschulkinder aus der Kindertagesstätte St. Josef in Kirchaich können den ersten Schultag kaum noch erwarten. Sie sind besonders motiviert, Lesen zu lernen, denn sie wissen, welche Schätze in der katholischen öffentlichen Bücherei in Kirchaich auf sie warten. Das ganze letzte Kindergartenjahr über waren sie regelmäßig in der Bücherei, hörten Geschichten im Bilderbuchkino und lernten, wie man sich in einer Bücherei zurecht findet - und wie man Bücher wertschätzend behandelt.

Zum Abschluss ihrer Zeit als Vorschulkinder wurden sie vom Büchereiteam zu "Büchereikönigen" gekürt, denn in der letzten Geschichte ging es um einen König. Stolz wanderten die gekrönten Häupter, jetzt Inhaber des Büchereiführerscheins, zurück in den Kindergarten. Ab nächster Woche werden sie eifrig lernen, denn sie wissen: dort in der Bücherei warten spannende Schätze auf sie, die nur gehoben werden wollen. Und sie besitzen ja jetzt schon die "Lizenz zum Lesen".