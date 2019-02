Vors Auto gehoppelt: Hase überfahren

Keine Chance hatten ein Hase sowie der Fahrer eines Pkw, so dass am Ende ein Tierkadaver auf der Straße lag. Wie die Polizei meldete, sprang am Montag ein Feldhase im Morgengrauen aus dem Wald unterhalb des Kapellchens in Riedenberg und wurde von einem Auto überrollt. Der 34-jährige Fahrer hatte keine Chance, dem Tier auszuweichen, da es im Scheinwerferlicht erst knapp vor seinem Fahrzeug auftauchte. Der örtliche Jagdpächter kümmerte sich um den verendeten Hasen. pol