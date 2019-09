Vorrat an Trinkwasser anlegen

Am morgigen Mittwoch, 25. September, kann es in der Zeit von 10 bis circa 16 Uhr im Altenkunstadter Ortsteil Burkheim in der Bürgermeister-Püls-Straße aufgrund dringender Montagearbeiten an der Trinkwasserhauptleitung zu Beeinträchtigungen in der Wasserversorgung kommen. Es kann zeitweise zu einer Trinkwasserunterbrechung kommen, sodass kein Wasser zur Verfügung steht, und es können Druckschwankungen sowie Trübungen auftreten.

Das Wasserwerk bittet daher die Bürger, entsprechend Vorsorge zu treffen und einen Vorrat an Trinkwasser anzulegen. Auch sollten in diesem Zeitraum keine Waschmaschinen, Geschirrspüler et cetera eingeschaltet werden. Nach den Arbeiten kann es kurzfristig zu Wassertrübungen kommen.

Die Gemeindeverwaltung Altenkunstadt bittet die betroffenen Einwohner um Verständnis. Für Rückfragen steht das Wasserwerk unter der Servicenummer 0170/6030329 zur Verfügung. red