Vorplatz erhält ein neues Gesicht

Der Stadtrat Stadtsteinach trifft sich am Montag, 6. Mai, um 18 Uhr zu einem Ortstermin am Mühlbach, wo Rückbauarbeiten an zwei Anwesen geplant sind. Anschließend geht es um die Neugestaltung des Vorplatzes der Friedhofskapelle. Ferner geht es um die Änderung des Bebauungsplans "Gewerbegebiet am Bahnhof" zwischen Feuerwehrgerätehaus und geplanter Ortsumgehung Stadtsteinach mit gleichzeitiger Änderung des Flächennutzungsplans, die Errichtung von Einfamilienhäusern in Vorderreuth, die Abtragung und Verfüllung einer Ackerfläche inSchwärzleinshof, die Errichtung einer Dachgaube und einen Dachgeschossausbau in der Mozartstraße sowie um die Änderung des Bebauungsplans für Wartenfels. red