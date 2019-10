Vorne herrscht weiter Gedränge

Die Fußballer des 1. FC Haßfurt haben mit dem 2:1 beim TV Jahn Schweinfurt (5.) ihre Führung in der Kreisliga Schweinfurt 2 behauptet. Die SG Stadtlauringen/Ballingshausen (3.) setzte sich gegen Sennfeld (12.) mit 4:0 durch. Verfolger SV Hofheim kam gegen die SG Prappach (13.) zu einem 3:0. Der TV Königsberg (9.) unterlag den Spfr. Unterhohenried (7.) mit 2:4. Der SV Ebelsbach (8.) spielte 3:3 gegen den TSV Aidhausen (4.). Die Partie der DJK Oberschwappach gegen den VfR Hermannsberg wurde verlegt. SV Hofheim - SG Prappach 3:0 (3:0)

Dem Spielverlauf nach waren die Prappacher mit diesem Ergebnis noch recht gut bedient. Unter anderem verschossen die Hofheimer durch Tino Behr (22.) und Tim Wagner (70.) zwei Strafstöße, vergaben zudem noch eine Fülle von besten Möglichkeiten. Bereits nach gut einer halben Stunde war die Begegnung nach Toren von Tim Wagner (23.), Paul Bürkner (26.) und Daniel Beyer (36.) gelaufen. In der 20. Minute hatte SG-Spieler Alexander Derra wegen absichtlichen Handspiels auf der Torlinie die Rote Karte gesehen, während Pendic auf Seiten der Hausherren kurz vor dem Abpfiff die "Ampelkarte" sah. TV Jahn Schweinfurt - 1. FC Haßfurt 1:2 (0:2)

Die Haßfurter konnten sich über einen besondere Art der Schützenhilfe freuen: In der 29. Minute fabrizierte Wilhelm ein Eigentor zum 0:1. Die Haßfurter bekamen Oberwasser, und in der 33. Minute gelang Ankenbrand das 0:2. Nach dem Wechsel spielten die Schweinfurter fast nur noch auf ein Tor, doch mussten sie auf die Konter der FCler achten. Riegel gelang in der 75. Minute das 1:2. Danach hatten die Gäste bange Minuten zu überstehen, ehe sie den Sieg eingetütet hatten. TV Königsberg - Spfr. Unterhohenried 2:4 (1:3)

Die Unterhohenrieder schockten die Königsberger schon in der 7. Minute, als Heumann das 0:1 gelang. Tunc glich zwar in der 9. Minute zum 1:1 aus, doch dann kam die starke Phase der Gäste, die durch Heumann in der 18. Minute das 1:2 markierten. Ruck gelang in der 30. Minute gar noch das 1:3. Nach der Pause kam der TV Königsberg durch einen Elfmeter von Frison in der 62. Minute wieder ins Spiel, doch schon in der 66. Minute war es wieder Ruck, der mit dem 2:4 den Sack zumachte. In der 91. Minute sah Markof die Gelb-Rote Karte. SV Ebelsbach - TSV Aidhausen 3:3 (1:1)

Der SV Ebelsbach ging sehr schnell durch einen Treffer von Wacker in der 6. Minute in Führung, doch F. Burger glich in der 45. Minute zum 1:1 aus. Nach dem Wechsel kam eine starke Zeit der Ebelsbacher. Wacker stellte in der 54. Minute auf 2:1 und sorgte in der 64. Minute mit dem 3:1 schon für eine Vorentscheidung. Aber nun kamen die Aidhausener wieder zurück. T. Burger gelang in der 71. Minute das 3:2. In der 83. Minute verwandelte er einen Elfmeter gar noch zum 3:3-Ausgleich. In den letzten Minuten hätten beide Mannschaften noch den Siegtreffer anbringen können. sp/di