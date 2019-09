Kulmbach 03.09.2019

Lesung

Vorndran präsentiert neues Buch

Helmut Vorndran präsentiert sein neues Buch "Lupinenkind" bei einer Lesung am Donnerstag, 19 September, um 19.30 Uhr in der Buchhandlung Friedrich in Kulmbach, Holzmarkt 12. Karten für die Veranstaltu...