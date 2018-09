Bad Rodach — Der Autor und Kabarettist Helmut Vorndran liest am Donnerstag, 27. September, um 19 Uhr im Haus des Gastes aus seinem neuen Krimi "Die Kamuels-Feder" .

Die Frau eines fränkischen Milliardärs ertrinkt im Mittelmeer. Ein Jahr später werden erst in einem idyllischen Fischerort in Italien, dann auch in Deutschland weitere Menschen ermordet aufgefunden. Es gibt viel Arbeit für Vorndrans Bamberger Ermittlerteam samt Ermittlerschwein Riemenschneider.

Vorndran selbst bezeichnet seinen neuen Roman als den lustigsten, den er je geschrieben hat. Ein Krimi voller Gags und Anspielungen, der den Leser trotz blutiger Morde zum Lachen bringt. - Karten (7 Euro) gibt es in der Bücherei, im Schreibwarengeschäft Schachtebeck, im Schuhaus Appis und in der VR-Bank. Abendkasse 9 Euro. ct