Vorndran blickt in Abgründe

Im Rahmen des Bamberger Literaturfestivals "BamLit" liest Bestsellerautor Helmut Vorndran am Dienstag, 18. Februar, um 20 Uhr in der Schlüsselfelder Zehntscheune aus seinem neuen Frankenkrimi "Lupinenkind". Das Dreamteam Haderlein, Lagerfeld und Riemenschneider taucht darin erneut tief in die Abgründe der fränkischen Seele ein - und die entpuppt sich diesmal als tiefschwarz, heißt es in der Einladung der Veranstalter.

Oder wie sonst sollte man es nennen, dass ausgerechnet auf einer Beerdigung ein Mann von einem Scharfschützen erschossen wird - nachdem er während der Beisetzung plötzlich in die Grube gesprungen war und versucht hatte, den Sarg aufzuhebeln? Wer also ein Herz für schräge Figuren hat, bissigen Wortwitz liebt und bei sarkastischer Situationskomik Tränen lacht, der kommt hier voll auf seine Kosten. Mit in jedem Satz spürbarer Erzählfreude und schweinischer Unterstützung jagt Vorndran seine Bamberger Ermittler durch einen vor Absurdität nur so strotzenden Plot, der an Amüsement kaum zu übertreffen ist und wunderbar unterhaltsame Einblicke in die fränkische Seele gibt.

