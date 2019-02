Zwerge in Franken und was sie schon immer über sie wissen wollten, so heißt der Vortrag am Donnerstag, 28. Februar, um 9.30 Uhr im Vormittagskreis der VHS Kronach. Veranstaltungsort ist die Kreisbücherei im Schulzentrum. Christina Sammet erzählt Geschichten, Sagen und Märchen über Zwerge und Heinzelmännchen in Franken und anderswo. red