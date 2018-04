Vormittags mit voller Dröhnung am Steuer

Eine junge Frau wurde in ihrem Auto am Freitagvormittag am Bahnhofsplatz in Forchheim einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Polizeibeamten fest, dass die 26-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an. Im Fahrzeug wurden zudem benutzte Drogenutensilien aufgefunden.