Die Anschlussstelle Bad Brückenau/Wildflecken an die Autobahn 7 in Fahrtrichtung Ulm wird am Mittwoch, 3. Juli, sowie von Montag, 15., bis Mittwoch, 17. Juli, jeweils vormittags gesperrt. Die Ausfahrt in Fahrtrichtung Ulm und die Aus- und Einfahrt in Fahrtrichtung Fulda seien von der Sperrung aber nicht betroffen, teilt die Autobahndirektion Nordbayern mit.

Der Grund seien Instandsetzungsarbeiten an der Fahrbahn im Bereich der Anschlussstelle Bad Brückenau/Wildflecken, so die Autobahndirektion Nordbayern. Die Sperre dauert an allen vier Tagen jeweils von 8 bis 12 Uhr. red