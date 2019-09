Vorlesungen für Kinder

Nach dem großen Erfolg der ersten Forchheimer Kinder-Uni im Winter 2018 und Frühjahr 2019 finden ab Oktober 2019 weitere Veranstaltungen statt.

Dieses Mal finden die Vorlesungen nicht mehr nur im Herder-Gymnasium, sondern auch in der Kaiserpfalz und im Gymnasium Fränkische Schweiz in Ebermannstadt statt. Auch ein Besuch der Sternwarte Feuerstein ist aufgrund der großen Nachfrage erneut im Programm.

Den Auftakt macht Joachim Hornegger, der Präsident der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, am 5. Oktober. An seiner ehemaligen Schule, dem Gymnasium Fränkische Schweiz in Ebermannstadt, gibt er Antworten auf die Frage: "Wie funktioniert ein Computertomograph?"

Zwei Wochen später, am 19. Oktober, wendet sich Andrea Buschner dem sozialwissenschaftlichen Thema "Familie früher - Familie heute" zu und nimmt die kleinen Studenten im Herder-Gymnasium mit auf eine historisch-soziologische Reise durch verschiedene Formen des Zusammenlebens von Eltern und Kindern.

Am 1. Februar verrät Thomas Eißing, was man aus den "Jahresringen eines Baumes" alles herauslesen kann und wie dieses Wissen in der Altersbestimmung von Kunst- und Bauwerken eingesetzt wird. Für kunsthistorisches Flair sorgt dabei der Gewölbekeller der Kaiserpfalz als Veranstaltungsort.

Beim Thema "Lesen" bleiben auch Anna-Maria Seemann und Heike Maria Schütz am 15. Februar. Sie geben Einblicke, wie Geschichten und Bücher entstehen und verbreitet werden: "Wo wachsen Bücher - und wie kommen sie ins Internet?" - diesmal wieder im Herder-Gymnasium.

Der Besuch auf der Sternwarte Feuerstein findet schließlich aufgrund der Wetterverhältnisse erst im Frühjahr statt, und zwar am 21. März. Da die Plätze dort stark begrenzt sind, gibt es an diesem Vormittag zwei Termine.

"Wir freuen uns, dass wir für die zweite Saison der Forchheimer Kinder-Uni wieder namhafte Wissenschaftler aus unserer Region gewinnen und ein facettenreiches Programm über viele Disziplinen hinweg anbieten können", freut sich Martin Ha endl, Leiter des Bildungsbüros im Landratsamt, das federführend bei der Organisation der Veranstaltungsreihe ist. Gemeinsam mit dem Staatlichen Schulamt, dem Bildungsbeirat der Stadt Forchheim sowie dem Verein "Forsprung" hat das Bildungsbüro des Landratsamtes Forchheim im letzten Jahr das neue Konzept der Kinder-Uni erarbeitet. Die Zielgruppe der Vorlesungen sind Kinder zwischen neun und zwölf Jahren. Zum Schuljahresbeginn wurden in allen Schulen des Landkreises Infoblätter verteilt.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Anmeldung ist ab sofort online möglich unter www.bildungsregion-forchheim.de. Die Anmeldefristen enden jeweils zwei Wochen vor den Veranstaltungsterminen. red